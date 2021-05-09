El freni çekilmediği öne sürülen otomobilin metrelerce kaydıktan sonra iş yerine çarpıp durduğu anlar kameraya yansıdı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi'nde yaşayan Sedat Özeren, iddiaya göre otomobilini el frenini tam çekmeden sokaktaki dik yokuşa park edip evine gitti.

Bir süre sonra otomobil yokuş aşağı kaymaya başladı.

YAYALAR SANİYELERLE KURTULDU

Hızla yokuş aşağı kayan otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına daha sonra ise bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde ve çarptığı araçta hasar oluştu.

Arnavutköy'de otomobil yokuş aşağı kaydı VİDEO

OTOMOBİL SAHİBİ: KOMPLO OLABİLİR

Sürücü Sedat Özeran, "Araç pert olmuş durumda anlayamadık. Araba yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu, ne yaptı? bilmiyorum. Biz evdeydik bir baktık ki bağırtı, çığırtı araba burada" dedi.

Kazaya ait görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.