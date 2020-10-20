Dolar
7.9022
0.2982%
Euro
9.2985
0.2479%
Altın
1900.47
-0.1796%
Borsa
1210.21
0.4015%
G. Altın
482.816
0.1051%
Bitcoin
93583.88
0.9019%
EXEN Coin
11.65
0.07%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Arnavutköy'de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar

    Arnavutköy'de, otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza otomobil çarptı.
    • DHA
    • 20.10.2020 - 09:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar

    Arnavutköy Habipler yolunda meydana gelen olayda, otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti.

    Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını artırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

    Arnavutköy de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar #1

    2 KIZA ÇARPTI

    Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

    Otomobilin genç kızlara çarpma anı

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Arnavutköy de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar #2

    Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Arnavutköy de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar #3

    Arnavutköy de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar #4

    Arnavutköy de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar #5

    Arnavutköy de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir