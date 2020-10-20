Arnavutköy'de otomobilin genç kızlara çarptığı anlar

Arnavutköy'de, otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza otomobil çarptı.

Arnavutköy Habipler yolunda meydana gelen olayda, otobüsten inen 4 genç kız, yolun karşısına geçmeye çalışırken son anda otomobilin geldiğini fark etti.

Bir anlık tereddüt yaşayan genç kızlardan ikisi, hızlarını artırarak yolun karşısına geçmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

2 KIZA ÇARPTI

Otomobilin çarptığı iki genç kız, yola savruldu. Genç kızların yardımına diğer arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Otomobilin genç kızlara çarpma anı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.













