Arnavutköy'de pikniğe gidiyoruz diye evden çıkan ve dün akşamdan beri aranan 3 kız çocuğunun bulunduğu bildirildi.

Arnavutköy'de Hadımköy 2. Etap TOKİ Konutları'nda oturan 15 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş ile 11 yaşındaki kız çocuğu, dün akşam saatlerinde piknik yapacaklarını söyleyerek evlerinden çıkmıştı.

Daha sonra çocuklarının eve gelmemeleri üzerine aramaya çıkan aileler, durumu polise bildirmişti.

EVDEN KAÇTIKLARI BELİRLENMİŞTİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede, sırt çantalarına kıyafet koyan ve cep telefonlarını yanlarına almayan çocukların evden kaçtıkları belirlenmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Arnavutköy'de polisin aradığı kız çocukları bulundu VİDEO

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POLİS EKİPLERİ KÜÇÜK KIZLARI BULDU

Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kaybolan küçük kız çocuklarının polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

''DÜNYALAR BENİM OLDU''

Çocuklarının bulunduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamayan Semiha Memiş, “Dünyalar benim oldu. Emeği geçen dua eden herkesten Allah razı olsun. Güneş battığından beri dünya kafama yıkılmıştı” diye konuştu.

“ŞİMDİ SARILMAYI BEKLİYORUM, ONLARI TATİLE GÖTÜRECEĞİM''

Çocukları tatile götüreceğini söyleyen anne Semra Yüksel, “Şimdi sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim, ben onları tatile götüreceğim. Gelsinler yataklarında yatsınlar. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.