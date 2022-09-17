Göl kenarında oturan çifti ‘polisiz’ diye kandırdıktan sonra gasbeden 3 şüpheliden 2’si yakalandı.

Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Gölü kenarında 8 Eylül günü, C.A (20) isimli genç, kız arkadaşıyla araç içinde müzik dinlerken, “Polisiz" yalanıyla yanlarına gelen 3 kişi tarafından otomobilden indirildi.

Gençlerin kimliklerini kontrol eden şahıslar, silah gösterip korkuttukları gençlerinde 2 bin lirasını ve otomobil anahtarını aldı.

Gençleri gasbedip Sazlıbosna gölü kenarında bırakan 3 şüpheli, kayıplara karıştı. C.A. ve kız arkadaşı en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kamera görüntüleri incelendi

DHA’nın haberine göre; Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 gün boyunca gaspçıların geçiş güzergahlarındaki onlarca güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Arnavutköy’de, ‘polisiz’ yalanıyla gasp VİDEO



1 şüpheli, gözaltına alındı

Çalınan otomobili bir site bahçesinde bularak sahibi C.A'ya teslim eden polis, titizlikle yürüttüğü çalışma sonucu C.A'yı ve kız arkadaşını gasp eden 3 kişiden birisini Küçükçekmece'deki evinde gözaltına aldı.

C.A'yı gasp eden S.Ç isimli şüphelinin yaklaşık 2 ay önce yine Sazlıbosna Gölü kenarında arkadaşıyla dinlenen bir kişiyi daha gasbettiği tespit edildi. S.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba oğul çıktılar

Gasp esnasında S.Ç.'nin yanında bulunan oğlu Y.E.Ç. ise ertesi gün saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Baba ve oğulun aynı yöntemle çok sayıda kişiyi gasp ettiği düşünülüyor. Öte yandan diğer şüphelinin yakalamak için polisin çalışması sürüyor.