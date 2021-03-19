Arnavutköy'de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Arnavutköy'de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil, çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı. Araçta bulunan 9 polis, tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde C. K'nın kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu minibüse arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü C.K hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevik kuvvet polislerinden 6’sı Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3’ü de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı götürüldü.

Kaza sonrası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çevik kuvvet polislerinin sağlık durumları ile yakından ilgilendi.

Çevik kuvvet polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Arnavutköy'de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı VİDEO































