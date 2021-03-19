Euro
8.6161
-1.4%
Dolar
7.2409
-1.12%
Altın
404.07
-1.14%
Borsa
1.532
-1.25%
Bitcoin
428.648
-0.41%
EXEN Coin
14.64
-0.74%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Arnavutköy'de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

    Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil, çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüse çarptı. Araçta bulunan 9 polis, tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde C. K'nın kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen ve içerisinde çevik kuvvet polislerinin bulunduğu minibüse arkadan çarptı.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü C.K hafif yaralandı.

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yaralı otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Çevik kuvvet polislerinden 6’sı Arnavutköy Devlet Hastanesi, 3’ü de Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı götürüldü.

    Kaza sonrası Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çevik kuvvet polislerinin sağlık durumları ile yakından ilgilendi.

    Çevik kuvvet polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

    Arnavutköy'de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı VİDEO


    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #1

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #2

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #3

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #4

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #5

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #6

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #7

    Arnavutköy de polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir