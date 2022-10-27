3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden biri, polisten kaçarken kuyuya düştü. İtfaiye yardımıyla kuyudan çıkarılan şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi Körfez Sokak'ta cumartesi günü A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 şüpheli, aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı.

Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Polislerden yardım istedi

Dakikalarca polisten kaçan şüphelilerden Ömer Faruk Y. (20), bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Şüphelinin düştüğünü gören polis, diğerlerini kovalamayı bırakıp yardıma gitti.

İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisten de yardım istedi.

Arnavutköy'de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü VİDEO



İpe tutunamadı, itfaiye geldi

Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ömer Faruk Y. ipe tutunamadı.

Ekipler, Ömer Faruk Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek, şüpheli Ömer Faruk Y.'yi çıkardı.

İfadede itiraf etti

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını Azad E. ve Özgür C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti.

DHA’nın haberine göre olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.’ye ait çanta, boş bir arazide bulundu.

Polis çantayı sahibine teslim ederken, firari şüpheliler Azad E. ve Özgür C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.