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    Arnavutköy'de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü

    3 farklı kişinin çantalarını kapkaçla çaldığı belirtilen 3 şüpheliden biri, polisten kaçarken kuyuya düştü. İtfaiye yardımıyla kuyudan çıkarılan şüpheli, gözaltına alındı.
    • 27.10.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:48
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    Arnavutköy'de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi Körfez Sokak'ta cumartesi günü A.S.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak çalan 3 şüpheli, aynı gün Ertaş Sokak'ta da Ayşe B.'nin çantasını çaldı.

    Başka bir kapkaç sonrası aranan 3 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

    Polislerden yardım istedi

    Dakikalarca polisten kaçan şüphelilerden Ömer Faruk Y. (20), bir şantiye alanından geçerken 5-6 metre derinlikteki kuyuya düştü.

    Şüphelinin düştüğünü gören polis, diğerlerini kovalamayı bırakıp yardıma gitti.

    İçinde su olan kuyuda kurtarılmak için sesini duyurmaya çalışan şüpheli, polisten de yardım istedi.

    Arnavutköy'de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü VİDEO

    İpe tutunamadı, itfaiye geldi

    Polis, şüpheliyi kuyudan kurtarmak için önce kuyuya ip uzattı ancak Ömer Faruk Y. ipe tutunamadı.

    Ekipler, Ömer Faruk Y.'yi kendi imkanlarıyla çıkaramayacaklarını anlayınca itfaiyeye haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek, şüpheli Ömer Faruk Y.'yi çıkardı.

    Arnavutköy de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü #1

    İfadede itiraf etti

    Polis tarafından gözaltına alınan Ömer Faruk Y., verdiği ifadede kapkaç olaylarını Azad E. ve Özgür C. ile birlikte yaptığını, çaldıkları telefonu ise nereye sattıklarını itiraf etti.

    DHA’nın haberine göre olay günü şüphelilerin çaldığı Ayşe B.’ye ait çanta, boş bir arazide bulundu.

    Polis çantayı sahibine teslim ederken, firari şüpheliler Azad E. ve Özgür C.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    Arnavutköy de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü #2

    Arnavutköy de polisten kaçan kapkaççı kuyuya düştü #3

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