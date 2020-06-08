Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Eşi tarafından sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürülen kadının oğlu, annesinin başında gözyaşı dökerken dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Evli olan Hatice Çelik ve Veysi Çelik arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından kadın, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi'ndeki Sungurlu Sokak'a çıktı.

GİDİP, TEKRAR GELDİ

Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı.

OĞLU, BAŞINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR, ANCAK...

Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın, tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.