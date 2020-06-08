- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
- DHA
- 08.06.2020 - 10:11
Evli olan Hatice Çelik ve Veysi Çelik arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından kadın, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi'ndeki Sungurlu Sokak'a çıktı.
GİDİP, TEKRAR GELDİ
Eşinin peşinden giden Veysi Çelik, pompalı tüfekle sokak ortasında kadına ateş açtı. Veysi Çelik bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, çevredekilerin engellemelerine rağmen tekrar kadına ateş açtı.
OĞLU, BAŞINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı dökerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü ViDEO
ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR, ANCAK...
Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın, tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.