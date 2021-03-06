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    Arnavutköy’de sinir krizi geçiren genç, bıçakla dehşet saçtı

    İstanbul Arnavutköy'de sinir krizi geçirerek elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 00:39
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 01:41
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    Arnavutköy’de sinir krizi geçiren genç, bıçakla dehşet saçtı

    Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yürüyen genç, birden bağırmaya başladı. Bir süre bağıran genç daha sonra üzerindeki bıçağı çıkartarak etrafa savurmaya başladı.

    POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

    Etraftaki vatandaşlar sinir krizi geçiren genci ikna etmeye çalıştı, ancak 27 yaşındaki Sercan G. bir türlü ikna olmadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren bıçağı bırakıp teslim olması yönündeki ikazlarına rağmen Sercan G. yine ikna edilemedi.

    Arnavutköy’de sinir krizi geçiren genç, bıçakla dehşet saçtı-Video

    POLİSLERDEN BİRİ MÜDAHALE ETTİ

    İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan Ercan G.’ye olay yerindeki polislerden biri müdahale etti.

    Polise direnen genç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Arnavutköy’de sinir krizi geçiren genç, bıçakla dehşet saçtı #1

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