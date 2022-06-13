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- Arnavutköy’de siren çalan ambulansa yol vermedi
Arnavutköy’de siren çalan ambulansa yol vermedi
- 13.06.2022 - 09:46
- Güncelleme : 13.06.2022 - 09:47
Yıl oldu 2022 ancak hala siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücüler var…
Görüntüler İstanbul Arnavutköy’den…
Yan şerit boştu
Habipler Yolu'nda seyir halindeki panelvan tarzı minibüsün sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasında hiç durmadan siren çalan ambulansa yol vermedi.
Dakikalarca bu şekilde ilerleyen araç, görenleri de hayrete düşürdü.
Büyük tepki topladı
Ambulansta bulunan bir kişi, tüm bu anları kayıt altına alırken; sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
Trafiği de her an tehlikeye düşürebilecek rahatlıkla seyreden sürücü, emniyeti de harekete geçirdi...
Arnavutköy'de yan şeridi boş olan sürücü ambulansa yol vermedi VİDEO
427 lira ceza kesildi
Şikayet edilen sürücü, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hemen bulundu.
AA’nın haberine göre minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladığı ortaya çıktı.