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    Arnavutköy’de siren çalan ambulansa yol vermedi

    Arnavutköy’de siren çalan ambulansa yol vermedi

    Bir sürücü yan şeridi boş olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Kameraya yansıyan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
    • 13.06.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 09:47
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    Yıl oldu 2022 ancak hala siren çalan ambulansa yol vermeyen sürücüler var…

    Görüntüler İstanbul Arnavutköy’den…

    Yan şerit boştu

    Habipler Yolu'nda seyir halindeki panelvan tarzı minibüsün sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasında hiç durmadan siren çalan ambulansa yol vermedi.

    Dakikalarca bu şekilde ilerleyen araç, görenleri de hayrete düşürdü.

    Büyük tepki topladı

    Ambulansta bulunan bir kişi, tüm bu anları kayıt altına alırken; sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

    Trafiği de her an tehlikeye düşürebilecek rahatlıkla seyreden sürücü, emniyeti de harekete geçirdi...

    Arnavutköy'de yan şeridi boş olan sürücü ambulansa yol vermedi VİDEO

    427 lira ceza kesildi

    Şikayet edilen sürücü, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hemen bulundu.

    AA’nın haberine göre minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladığı ortaya çıktı.

    Arnavutköy’de siren çalan ambulansa yol vermedi #1

    Arnavutköy’de siren çalan ambulansa yol vermedi #2


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