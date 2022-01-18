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Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı

Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı

Soba yakmaya çalışırken alevler içinde kalan ve kendi imkanlarıyla tutuşan kıyafetlerindeki alevleri söndürmeyi başaran iki kardeşte ciddi yanıklar oluştu.