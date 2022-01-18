- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı
Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı
- DHA
- 18.01.2022 - 09:20
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:54
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı.
İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı.
VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler kardeşlerin yaralanmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı ViDEO
HASTANELİK OLDULAR
İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.