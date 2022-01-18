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    Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı

    Soba yakmaya çalışırken alevler içinde kalan ve kendi imkanlarıyla tutuşan kıyafetlerindeki alevleri söndürmeyi başaran iki kardeşte ciddi yanıklar oluştu.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:54
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    Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İmrahor Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki kardeşi Belinay K., ısınmak için evdeki kömür sobasını yakmaya çalıştı.

    İki kardeş, sobanın parlamasıyla bir anda alevlerin içinde kaldı.

    VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

    Üzerlerindeki kıyafetlere sıçrayan alevler kardeşlerin yaralanmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren iki kardeşin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı ViDEO

    Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı #1

    HASTANELİK OLDULAR

    İtfaiye ekipleri, sobadaki alevlere müdahale ederek olası bir yangının önüne geçerken, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 2 kız kardeş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı #2

    Arnavutköy’de soba ateşi parladı: 2 yaralı #3


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