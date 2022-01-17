Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır şoförü kontrolünü kaybetti. Şoför bu etkiyle devrilen tırın içerisinde yaşamını yitirdi.

Esenyurt'tan aldığı yükle Akpınar Sanayi Sitesi'ne giden 07 TAP 44 plakalı tır şoförü Mehmet Algül, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Arnavutköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır, yoldan çıkarak çayırlık alana devrildi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Tır şoförü ise kazanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün cansız bedeni, cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölgede bir süre Hadımköy Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Arnavutköy’de şoför devrilen tırın içinde can verdi VİDEO

























