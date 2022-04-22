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    Arnavutköy'de şoförler denetimden kaçarken yakalandı

    Denetimlerden kaçmaya çalışırken yakalanan hafriyat kamyonu şoförlerinden biri aracının bozulduğunu, diğeri ise otoyol kenarında arkadaşını beklediğini söyledi.
    • 22.04.2022 - 17:46
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    Arnavutköy'de şoförler denetimden kaçarken yakalandı

    İstanbul Arnavutköy’de sivil trafik ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına denetim gerçekleştirildi.

    Denetimlerde uygulama noktasını fark eden şoförler, uygulamaya girmeden kaçmak istedi. Kaçan sürücüler ise polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı.

    Uygulama noktasını fark ederek kaçmak isteyen şoförlerin bahaneleri ise pes dedirtti.

    "Aracım bozuldu, arkadaşımı bekliyordum"

    Yakalandıktan sonra uygulama noktasından kaçmadıklarını iddia eden sürücülerden biri, "Arkadaşımı bekliyordum ben orada" dedi.

    Başka bir sürücü ise, "Bizim aracımız bozuldu kaçmadık" diye konuştu.

    Ceza kesildi

    Yapılan incelemelerde ise sürücülerden birinin yetersiz ehliyetle direksiyon başına geçtiği, diğerinin ise araç muayenesinin olmadığı tespit edildi. Şoförler hakkında çeşitli para cezaları kesildi.

    Arnavutköy de şoförler denetimden kaçarken yakalandı #1

    Arnavutköy de şoförler denetimden kaçarken yakalandı #2

    Arnavutköy de şoförler denetimden kaçarken yakalandı #3


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