Şoförün kalp krizi geçirmesiyle devrilen kamyon yan yatıp sürüklenirken, o anlar kameraya yansıdı. Şoför, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saat 15.15 sıralarında İstanbul Arnavutköy Yassıören Hadımköy Caddesi'nde Esenyurt'tan aldığı yükle Akpınar Sanayi Sitesi'ne giden 07 TAP 44 plakalı kamyon şoförü Mehmet Algül, kalp krizi geçirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı kamyon, yoldan çıkarak çayırlık alana devrildi. Algül, devrilen kamyonun içinde hayatını kaybetti.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Algül'ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYONUN DEVRİLME ANI KAMERADA

Jandarma ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölge de bir süre Hadımköy Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kamyonun yoldan çıkıp yan yattığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de şoförün öldüğü kamyonun devrilme anı kamerada VİDEO











