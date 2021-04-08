Sokak ortasında üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp idrarını yapan cep telefonu hırsızları, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yanında çocukla girdikleri mağazadan cep telefonu çalan iki kadın hırsız, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kısa sürede kadınların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almak istedi.

YOL ORTASINA TUVALETLERİNİ YAPTILAR

Polisleri görünce bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadınlar ise çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokağa tuvaletlerini yaptı. Kadınlar, ellerindeki idrarı polislere atmaya başladı. Şüpheliler, olay yerine gelen kadın polislerin müdahalesiyle gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Buradaki ifadelerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Çiğdem M. ve Ceylan M., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de soyunarak polise direnen hırsız kadınlar

"POLİSLERİ GÖRÜNCE PİSLİK YAPMAYA BAŞLADILAR"

Tutuklanan kadınların 2 yıl önce iş yerinden 13 bin liralık telefon çaldığını belirten İrfan Alkan, "Sokakta yürürken bir anda bu kadınları gördüm. Yüzlerini hemen tanıdım. Bir süre takip ettim. Bir markete girip orada da hırsızlık yaptılar. Sonra polisi arayıp durumu bildirdim. Sağ olsun ekipler hemen geldi ancak kadınlar polisleri görünce soyunup sokağın ortasında pislik yapmaya başladılar. Kadın polisler olmadığı için, polis arkadaşlar kadınlara dokunamadı. Bir süre onların peşinden yürüdüler. Kadın polislerin gelişi ile ancak gözaltına alınabildiler." dedi.