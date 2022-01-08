Telefoncuya gelen bir kişi, etrafta kimsenin olmadığı sırada stantta bulunan cep telefonunu cebine atıp dükkandan çıktı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy'deki Cumhuriyet Meydanı’nda telefon satan bir dükkana, şüpheli bir kişi girdi.

Telefoncuya gelerek ürünleri inceleyen kişi, içeride bir süre dolaştı.

CEBİNE ATIP UZAKLAŞTI

Etrafta kimsenin olmadığı bir anda teşhir ürünü olarak koyulmuş olan telefonu cebine atan hırsız, dükkandan çıkarak uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de stanttaki telefonu çalan hırsız kamerada VİDEO







