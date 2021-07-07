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    Arnavutköy'de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu

    Küçük bir çocuğun otomobilin sunroofundan çıkarak gerçekleştirdiği kilometrelerce yolculuğu görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 09:53
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    Arnavutköy'de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu

    İstanbul Sutangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz Pazar günü, seyir halinde olan bir aracın sunroofundan küçük çocuk çıktı.

    Sunrooftan çıkan küçük çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği yolculuk yürekleri ağızlara getirdi.

    TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

    Zaman zaman araç içerisindeki başka bir çocukta sunrooftan çıkarken, yaşanan bu tehlikeli yolculuk anları kameraya yansıdı.

    Arnavutköy'de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu VİDEO


    Arnavutköy de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu #1

    Arnavutköy de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu #2

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