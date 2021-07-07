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- Arnavutköy'de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu
Arnavutköy'de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu
Küçük bir çocuğun otomobilin sunroofundan çıkarak gerçekleştirdiği kilometrelerce yolculuğu görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 07.07.2021 - 09:51
- Güncelleme : 07.07.2021 - 09:53
İstanbul Sutangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz Pazar günü, seyir halinde olan bir aracın sunroofundan küçük çocuk çıktı.
Sunrooftan çıkan küçük çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği yolculuk yürekleri ağızlara getirdi.
TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
Zaman zaman araç içerisindeki başka bir çocukta sunrooftan çıkarken, yaşanan bu tehlikeli yolculuk anları kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de sunrooftan sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu VİDEO