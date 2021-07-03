Arnavutköy’de tacizciye dayak

14 yaşındaki çocuğa sosyal medya üzerinden taciz mesajları atan şüpheliyi; çocuğun ailesi, tuzak kurup önce dövdü, sonrada polise teslim etti. Tacizcinin dayak yediği anlar kameraya yansıdı.

Kimliği öğrenilemeyen şahıs, 14 yaşındaki bir çocuğa sosyal medya üzerinden sürekli taciz mesajları attı.

Mesajlardan rahatsız olan çocuk, durumu ailesine anlatarak yardım istedi.

TACİZCİYE BULUŞMA TUZAĞI

Tacize maruz kalan çocuğun yardımı sonrasında aile, çocuğun sosyal medya hesabı üzerinden tacizciyle yazışmaya başladı.

Çocukmuş gibi yazışan aile fertleri, tacizciyle buluşmak için nokta belirleyip oraya çağırdı.

Tacizcinin durumdan şüphelenmemesi için aile, bir süre daha yazışmaya devam etti.

TACİZCİYİ ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumdan şüphelenmeyen tacizci, belirtilen gün ve saatte İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Şener Sokak'taki buluşma noktasına gelince hayatının şokunu yaşadı.

Aile fertleri tacizciyi yakalayarak sokakta meydan dayağı attı, bir süre sonrada polisi arayarak ihbarda bulundu.

Arnavutköy’de tacizciye meydan dayağı VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülen tacizcinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tacizcinin sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği çocuğun ailesinden dayak yediği anlar kameraya yansıdı.