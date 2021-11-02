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Arnavutköy'de taksi kullanan çocuk kamerada
Babasına ait taksiyi izinsiz alarak site içinde kullanan 13 yaşındaki çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Şikayet üzerine araç sahibi babaya 2 bin 698 TL ceza kesildi.
- İHA
- 02.11.2021 - 09:57
- Güncelleme : 02.11.2021 - 10:44
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde, 13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, babasının taksisinin anahtarını alarak site içerisinde arkadaşıyla gezdi.
Durumu fark eden bir diğer site sakini ise o anları kayda aldı.
POLİS CEZA KESTİ
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.
Arnavutköy'de taksi kullanan çocuk kamerada ViDEO