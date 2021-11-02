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    Arnavutköy'de taksi kullanan çocuk kamerada

    Babasına ait taksiyi izinsiz alarak site içinde kullanan 13 yaşındaki çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Şikayet üzerine araç sahibi babaya 2 bin 698 TL ceza kesildi.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 10:44
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    Arnavutköy'de taksi kullanan çocuk kamerada

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde, 13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, babasının taksisinin anahtarını alarak site içerisinde arkadaşıyla gezdi.

    Durumu fark eden bir diğer site sakini ise o anları kayda aldı.

    POLİS CEZA KESTİ

    Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

    Arnavutköy'de taksi kullanan çocuk kamerada ViDEO

    Arnavutköy de taksi kullanan çocuk kamerada #1

    Arnavutköy de taksi kullanan çocuk kamerada #2

    Arnavutköy de taksi kullanan çocuk kamerada #3

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