Babasına ait taksiyi izinsiz alarak site içinde kullanan 13 yaşındaki çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Şikayet üzerine araç sahibi babaya 2 bin 698 TL ceza kesildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde, 13 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, babasının taksisinin anahtarını alarak site içerisinde arkadaşıyla gezdi.

Durumu fark eden bir diğer site sakini ise o anları kayda aldı.

POLİS CEZA KESTİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Arnavutköy'de taksi kullanan çocuk kamerada ViDEO