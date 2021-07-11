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- Arnavutköy'de taksi tırın altına girdi
Arnavutköy'de taksi tırın altına girdi
Sollama yaptığı öne sürülen taksi sürücüsü, yol kenarında park halinde duran tıra arkadan çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 11.07.2021 - 17:40
İstanbul'un Arnavutköy'ün ilçesine bağlı Fatih Caddesi'nde, Metin Aktaş yönetimindeki 34 TDD 73 plakalı taksi, iddiaya göre önündeki kamyoneti sollamaya çalıştı.
Sağ şeritte park halinde bulunan tırı son anda fark eden taksi sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı.
TIRIN ALTINA GİRDİ
Kaza sonrası şoför mahallinde sıkışan sürücü Metin Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirdikleri Aktaş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ederken, taksi hurda yığınına döndü.