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    Arnavutköy'de taksi tırın altına girdi

    Sollama yaptığı öne sürülen taksi sürücüsü, yol kenarında park halinde duran tıra arkadan çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 17:40
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    Arnavutköy'de taksi tırın altına girdi

    İstanbul'un Arnavutköy'ün ilçesine bağlı Fatih Caddesi'nde, Metin Aktaş yönetimindeki 34 TDD 73 plakalı taksi, iddiaya göre önündeki kamyoneti sollamaya çalıştı.

    Sağ şeritte park halinde bulunan tırı son anda fark eden taksi sürücüsü frene bassa da kazaya engel olamadı.

    TIRIN ALTINA GİRDİ

    Kaza sonrası şoför mahallinde sıkışan sürücü Metin Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirdikleri Aktaş, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Arnavutköy de taksi tırın altına girdi #1

    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ederken, taksi hurda yığınına döndü.

    Arnavutköy de taksi tırın altına girdi #2

    Arnavutköy de taksi tırın altına girdi #3

    Arnavutköy de taksi tırın altına girdi #4

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