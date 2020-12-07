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    Arnavutköy'de taş ocağında göçük

    Toprak kayması nedeniyle oluşan göçük altında kalan iki işçi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.12.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:28
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    Arnavutköy'de taş ocağında göçük

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında, toprak kayması yaşandı.

    Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

    Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İKİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Arnavutköy'de taş ocağında göçük ViDEO

    Arnavutköy de taş ocağında göçük #1

    Arnavutköy de taş ocağında göçük #2

    Arnavutköy de taş ocağında göçük #3

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