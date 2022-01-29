Merkez Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısındaki karı temizlemek isteyen iki kişi, güvenlik önlemini iple aldı. Tehlikeli temizlik anları ise kameraya yansıdı.

Arnavutköy'ün Merkez Mahallesi'nde kar yağışı sonrası çatı temizliği yürekleri ağıza getirdi. 6 katlı binanın çatısına çıkan 2 gencin aldıkları önlem ise akıllara durgunluk verdi.

İPE BAĞLANIP KARLARI TEMİZLEDİ

Kişilerden biri ipe bağlandı, arkadaşı ise ipin diğer ucunu sıkıca tuttu. İpin tehlikeye karşı direneceğini düşünen kişi, elindeki kürekle karları çatından aşağıya attı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar mahalledeki başka bir kişi tarafından kayda alınırken, tehlike saçan temizlikte can kaybı yaşanmadı.

Arnavutköy'de tehlike saçan kar temizliği kamerada VİDEO

