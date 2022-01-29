Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
513.535
1.79%
BTXN Coin
31.59
1.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Arnavutköy'de tehlike saçan kar temizliği kamerada

    Merkez Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısındaki karı temizlemek isteyen iki kişi, güvenlik önlemini iple aldı. Tehlikeli temizlik anları ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de tehlike saçan kar temizliği kamerada

    Arnavutköy'ün Merkez Mahallesi'nde kar yağışı sonrası çatı temizliği yürekleri ağıza getirdi. 6 katlı binanın çatısına çıkan 2 gencin aldıkları önlem ise akıllara durgunluk verdi.

    İPE BAĞLANIP KARLARI TEMİZLEDİ

    Kişilerden biri ipe bağlandı, arkadaşı ise ipin diğer ucunu sıkıca tuttu. İpin tehlikeye karşı direneceğini düşünen kişi, elindeki kürekle karları çatından aşağıya attı.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan anlar mahalledeki başka bir kişi tarafından kayda alınırken, tehlike saçan temizlikte can kaybı yaşanmadı.

    Arnavutköy'de tehlike saçan kar temizliği kamerada VİDEO

    Arnavutköy de tehlike saçan kar temizliği kamerada #1

    Arnavutköy de tehlike saçan kar temizliği kamerada #2


    Görüş Bildir