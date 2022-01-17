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    Arnavutköy'de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada

    Tekel bayiinin kepengini kırarak içeri giren 6 şüpheli, dakikalar içinde binlerce liralık içki ve sigaraları çalarak, kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 11:11
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    Arnavutköy'de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Arnavutköy'de bir tekel bayiinde hırsızlık olayı yaşandı.

    Şüpheliler güvenlik kameralarından görüntülendi.

    BİNLERCE LİRALIK ALKOL VE SİGARA ÇALDILAR

    Tekel bayiinin önüne sabaha karşı gelen 6 kişilik hırsızlık ekibi, dükkanın kepengini kırıp, içeri girerek içki ve sigaraları çaldı.

    Arnavutköy'de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada VİDEO

    Arnavutköy de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada #1

    Arnavutköy de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada #2

    Arnavutköy de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada #3


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