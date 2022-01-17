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- Arnavutköy'de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada
Arnavutköy'de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada
Tekel bayiinin kepengini kırarak içeri giren 6 şüpheli, dakikalar içinde binlerce liralık içki ve sigaraları çalarak, kayıplara karıştı.
- DHA
- 17.01.2022 - 10:52
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:11
İstanbul'un Arnavutköy'de bir tekel bayiinde hırsızlık olayı yaşandı.
Şüpheliler güvenlik kameralarından görüntülendi.
BİNLERCE LİRALIK ALKOL VE SİGARA ÇALDILAR
Tekel bayiinin önüne sabaha karşı gelen 6 kişilik hırsızlık ekibi, dükkanın kepengini kırıp, içeri girerek içki ve sigaraları çaldı.
Arnavutköy'de tekel bayiini soyan hırsızlar kamerada VİDEO