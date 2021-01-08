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    Arnavutköy’de telefon hırsızlığı kamerada

    Bir kozmetik mağazasından cep telefonunu çalan hırsızın o anları güvenlik kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 17:42
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    Arnavutköy’de telefon hırsızlığı kamerada

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir kozmetik mağazasında hırsızlık olayı yaşandı.

    Sabah saatlerinde dükkanın içinde kimsenin olmadığını fark eden hırsız hızlıca dükkanın içerisine girerek masanın üstünde duran telefonu çaldı.

    GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

    Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Arnavutköy’de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı İZLE

    Arnavutköy’de telefon hırsızlığı kamerada #1

    Arnavutköy’de telefon hırsızlığı kamerada #2

    Arnavutköy’de telefon hırsızlığı kamerada #3

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