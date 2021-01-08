Arnavutköy’de telefon hırsızlığı kamerada

Bir kozmetik mağazasından cep telefonunu çalan hırsızın o anları güvenlik kameralara yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir kozmetik mağazasında hırsızlık olayı yaşandı.

Sabah saatlerinde dükkanın içinde kimsenin olmadığını fark eden hırsız hızlıca dükkanın içerisine girerek masanın üstünde duran telefonu çaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Arnavutköy’de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı İZLE