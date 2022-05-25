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- Arnavutköy'de uyuşturucu satan 2 şahsa suçüstü
Arnavutköy'de uyuşturucu satan 2 şahsa suçüstü
Yol kenarında uyuşturucu satışı yapan 2 kişi, yarım kiloya yakın maddeyle yakalandı.
- 25.05.2022 - 11:37
İstanbul'da kiralık araçla uyuşturucu satıcılığı yapan tacirler polis ekiplerini harekete geçirdi.
GPS sinyalinden takip edilen şüpheliler, Arnavutköy- Sultangazi yolunda uyuşturucuları başka bir otomobile aktarırken suçüstü yakalandı.
2 gözaltı
DHA'nın haberine göre operasyonda 490 gram eroin ele geçirilirken, H.G ve E.Ü. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.