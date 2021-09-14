- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı
Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı
2 arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye ceza kesildi.
- DHA
- 14.09.2021 - 13:19
- Güncelleme : 14.09.2021 - 13:32
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, saat 22.30 sıralarında, yabancı uyruklu ehliyetsiz bir genç ile iki arkadaşı otomobil ile gezintiye çıktı.
O sıra devriye gezen polis ekipleri, araçtan şüphelendi.
Polis ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan genç, kaçmaya başladı.
Polis ile yabancı uyruklu şahıs arasından 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı.
SOKAK ARALARINDA HIZLA İLERLEDİLER
Sokak aralarında hızla ilerleyerek hem kendilerini hem çevrede bulunan onlarca kişinin canlarını tehlikeye atan 3 şahıs, kısa sürede yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye ceza verilirken, gençlerin yakalanma anları kameraya yansıdı.
Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı VİDEO