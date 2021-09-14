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    Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı

    2 arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye ceza kesildi.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 13:32
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    Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, saat 22.30 sıralarında, yabancı uyruklu ehliyetsiz bir genç ile iki arkadaşı otomobil ile gezintiye çıktı.

    O sıra devriye gezen polis ekipleri, araçtan şüphelendi.

    Polis ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan genç, kaçmaya başladı.

    Polis ile yabancı uyruklu şahıs arasından 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı.

    SOKAK ARALARINDA HIZLA İLERLEDİLER

    Sokak aralarında hızla ilerleyerek hem kendilerini hem çevrede bulunan onlarca kişinin canlarını tehlikeye atan 3 şahıs, kısa sürede yakalandı.

    Ehliyetsiz sürücüye ceza verilirken, gençlerin yakalanma anları kameraya yansıdı.

    Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı VİDEO

    Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı #1

    Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı #2

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