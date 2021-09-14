2 arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye ceza kesildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, saat 22.30 sıralarında, yabancı uyruklu ehliyetsiz bir genç ile iki arkadaşı otomobil ile gezintiye çıktı.

O sıra devriye gezen polis ekipleri, araçtan şüphelendi.

Polis ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan genç, kaçmaya başladı.

Polis ile yabancı uyruklu şahıs arasından 5 kilometrelik kovalamaca yaşandı.

SOKAK ARALARINDA HIZLA İLERLEDİLER

Sokak aralarında hızla ilerleyerek hem kendilerini hem çevrede bulunan onlarca kişinin canlarını tehlikeye atan 3 şahıs, kısa sürede yakalandı.

Ehliyetsiz sürücüye ceza verilirken, gençlerin yakalanma anları kameraya yansıdı.

Arnavutköy’de, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü polise yakalandı VİDEO

