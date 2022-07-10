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Arnavutköy'de yağmur yağarken şampuanla yıkandı

Arnavutköy'de yağmur yağarken şampuanla yıkandı

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte bir vatandaş yağmurun yağdığı esnada eline aldığı şampuanla yıkanmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.