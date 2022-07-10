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    Arnavutköy'de yağmur yağarken şampuanla yıkandı

    Sağanak yağışın etkili olduğu kentte bir vatandaş yağmurun yağdığı esnada eline aldığı şampuanla yıkanmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 10.07.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 14:29
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    Arnavutköy'de yağmur yağarken şampuanla yıkandı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için yağış uyarısında bulunmuştu.

    Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

    Yolları su bastı

    Diğer ilçelerde olduğu gibi Arnavurtköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Yağmurun yağdığı sırada şampuanla yıkandı

    Diğer yandan bir kişinin yağmurun yağdığı esnada eline aldığı şampuanla yıkanmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Arnavutköy de yağmur yağarken şampuanla yıkandı #1

    Arnavutköy de yağmur yağarken şampuanla yıkandı #2


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