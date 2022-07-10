- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arnavutköy'de yağmur yağarken şampuanla yıkandı
Arnavutköy'de yağmur yağarken şampuanla yıkandı
Sağanak yağışın etkili olduğu kentte bir vatandaş yağmurun yağdığı esnada eline aldığı şampuanla yıkanmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
- 10.07.2022 - 14:00
- Güncelleme : 10.07.2022 - 14:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul için yağış uyarısında bulunmuştu.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.
Yolları su bastı
Diğer ilçelerde olduğu gibi Arnavurtköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmurun yağdığı sırada şampuanla yıkandı
Diğer yandan bir kişinin yağmurun yağdığı esnada eline aldığı şampuanla yıkanmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
O anlar kaydedildi
İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.