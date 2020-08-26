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    Arnavutköy'de yanındaki kadına otobüste tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı

    Görüntülerin yayılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınan şahsın, nişanlısı olduğu öğrenilen kadına şaka yapmak amaçlı tokat attığını söylediği belirtildi.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 09:07
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    Arnavutköy'de yanındaki kadına otobüste tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Mescidi Selam-Karaburun hattında sefer yapan 336K plakalı yolcu otobüsünde kaydedilen görüntülerde bir kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.

    Aynı kişi ardından kadınla tartışıp, hakaretlerde bulundu.

    ŞİDDET ANI KAMERADA

    Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Otobüste kadına tokat attı, kimse müdahale etmedi İZLE

    HEMEN TESPİT EDİLDİ

    Olayın duyulmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otobüste kadına tokat atan kişinin ve yanındaki kadının Taşoluk Mahallesi'nde otobüsten indiği belirlendi.

    ŞAKA YAPMAK İÇİN TOKAT ATMIŞ

    Karaburun Mahallesi sahilinde görev yapan jandarma ekipleri, Coşkun A ve otobüste tokat attığı Sevda O.'yu yakaladı. Polise teslim edilen Coşkun A.'nın ifadesinde Sevda O. ile nişanlı oldukları, şakalaşmak amacıyla Sevda O.'ya tokat attığını söylediği öğrenildi.

    ŞİKAYET YOK

    Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirinden şikâyetçi olmadığı belirtildi.

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