Kına gecesinde yanlış yerleştirilen havai fişeklerin sokak arasında patlaması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Dün gece İstanbul Arnavutköy'deki Anadolu Mahallesi'nde sokak arasında kına gecesi yapıldı.

Eğlencede müziklerin çaldığı esnada havai fişek patlatıp eğlenmek isteyen gençler, fişekleri yanlış şekilde konumlandırdı.

Yanlış yöne konulan fişekler gökyüzünde patlamak yerine sokak arasında patladı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

O esnada o sokakta kimsenin olmaması büyük faciayı önlerken, sokak adeta savaş alanına döndü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de yanlış yerleştirilen havai fişek sokakta patladı VİDEO