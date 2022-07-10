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    Arnavutköy'de yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti.
    • 10.07.2022 - 22:48
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    Arnavutköy'de yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

    İstanbul Arnavutköy'de 18.00 sıralarında Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşanan olayda, denizde yüzen Furkan Duran (24) bir süre sonra gözden kayboldu.

    Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi.  Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.

    Arnavutköy de yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu #1

    Arnavutköy de yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu #2

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