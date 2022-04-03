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- Arnavutköy'de yerinden kopan aydınlatma direği tehlike oluşturuyor
Arnavutköy'de yerinden kopan aydınlatma direği tehlike oluşturuyor
Mezarlığa koyulan aydınlatma direği, fırtına etkisiyle yerinden çıktı. Duvarın tuttuğu direk aşağı devrilmezken, bulunduğu konum itibarıyla vatandaşın canını tehlikeye sokuyor.
- İHA
- 03.04.2022 - 17:22
- Güncelleme : 03.04.2022 - 17:48
İstanbul Arnavuyköy'de şiddetli fırtına etkili oldu.
Yeniköy Mahallesi Tatil Caddesi üzerindeki Yeniköy Aile Kabristanlığı içerisinde bulunan yüzlerce kilo ağırlığındaki aydınlatma direği fırtınaya dayanamayarak yerinden koptu.
VATANDAŞ TEHLİKE ALTINDA
Mezarlığın duvarının tuttuğu direk, caddeden geçen araç ve yayalar için tehlike oluşturuyor.
Yerinden kopan aydınlatma direği mezarlığın duvarı sayesinde devrilmezken, caddeyi kullanan araç ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.
Arnavutköy'de yerinden kopan aydınlatma direği tehlike oluşturuyor VİDEO