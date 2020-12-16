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- Arnavutköy'de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı
Arnavutköy'de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı
Kestikleri ağaçları bir araca yerleştirirken suçüstü yakalanan şüphelilere, para cezası uygulandı.
- DHA
- 16.12.2020 - 14:27
Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da ormanlardan çam ağaçları kesenler artmaya başladı.
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, Fatih Mahallesi Türkköşe mevkisinde çam ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekipler, 3 şüpheliyi ağaçları keserken suçüstü yakaladı.
Kestikleri ağaçları, bir araca koyan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.