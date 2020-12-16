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    Arnavutköy'de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı

    Kestikleri ağaçları bir araca yerleştirirken suçüstü yakalanan şüphelilere, para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 14:27
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    Arnavutköy'de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı

    Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da ormanlardan çam ağaçları kesenler artmaya başladı.

    İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, Fatih Mahallesi Türkköşe mevkisinde çam ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Ekipler, 3 şüpheliyi ağaçları keserken suçüstü yakaladı.

    Kestikleri ağaçları, bir araca koyan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.

    Arnavutköy de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı #1

    Arnavutköy de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı #2

    Arnavutköy de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı #3

    Arnavutköy de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı #4

    Arnavutköy de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı #5

    Arnavutköy de yılbaşı için çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı #6

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