Arnavutköy'de yola çıkan atlara kamyonet çarptı

Arnavutköy'de koşarak yola fırlayan 2 ata, kamyonet çarptı. 2 attan 1'i ölürken, diğeri yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Erdinç Tekin'in kullandığı kamyonet, Egemen Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan 2 ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklenen atlardan biri hayatını kaybederken, diğer at ise ayağından yaralandı.

TEK GEÇİM KAYNAKLARIYDI

Kaza sonrası atların sahibi olan karı-koca olay yerine geldi. Hurdacılık yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının atları olduğunu söyleyen karı-koca, hayatını kaybeden atın başından uzun süre ayrılamadı.

Atlarını başıboş bırakmadıklarını söyleyen at sahibi Aslı Akkaya, iplerle çayırlık alanda bağlı oldukları anda köpeklerin saldırısına uğradıkları için atların kaçtığını ifade etti.





