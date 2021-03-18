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    Arnavutköy'de yola çıkan atlara kamyonet çarptı

    Arnavutköy'de koşarak yola fırlayan 2 ata, kamyonet çarptı. 2 attan 1'i ölürken, diğeri yaralandı.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 10:02
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    Arnavutköy'de yola çıkan atlara kamyonet çarptı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Erdinç Tekin'in kullandığı kamyonet, Egemen Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan 2 ata çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklenen atlardan biri hayatını kaybederken, diğer at ise ayağından yaralandı.

    TEK GEÇİM KAYNAKLARIYDI

    Kaza sonrası atların sahibi olan karı-koca olay yerine geldi. Hurdacılık yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının atları olduğunu söyleyen karı-koca, hayatını kaybeden atın başından uzun süre ayrılamadı.

    Atlarını başıboş bırakmadıklarını söyleyen at sahibi Aslı Akkaya, iplerle çayırlık alanda bağlı oldukları anda köpeklerin saldırısına uğradıkları için atların kaçtığını ifade etti.

    Arnavutköy de yola çıkan atlara kamyonet çarptı #1

    Arnavutköy de yola çıkan atlara kamyonet çarptı #2

    Arnavutköy de yola çıkan atlara kamyonet çarptı #3

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