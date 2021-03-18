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- Arnavutköy'de yola çıkan atlara kamyonet çarptı
Arnavutköy'de yola çıkan atlara kamyonet çarptı
Arnavutköy'de koşarak yola fırlayan 2 ata, kamyonet çarptı. 2 attan 1'i ölürken, diğeri yaralandı.
- DHA
- 18.03.2021 - 09:57
- Güncelleme : 18.03.2021 - 10:02
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Erdinç Tekin'in kullandığı kamyonet, Egemen Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan 2 ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklenen atlardan biri hayatını kaybederken, diğer at ise ayağından yaralandı.
TEK GEÇİM KAYNAKLARIYDI
Kaza sonrası atların sahibi olan karı-koca olay yerine geldi. Hurdacılık yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının atları olduğunu söyleyen karı-koca, hayatını kaybeden atın başından uzun süre ayrılamadı.
Atlarını başıboş bırakmadıklarını söyleyen at sahibi Aslı Akkaya, iplerle çayırlık alanda bağlı oldukları anda köpeklerin saldırısına uğradıkları için atların kaçtığını ifade etti.