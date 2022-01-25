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    Arnavutköy'de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti

    Arnavutköy'de kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 22:07
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    Arnavutköy'de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti

    Arnavutköy Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde, kardan dolayı aracı ile mahsur kalan diyaliz hastası bir vatandaş aracında fenalaştı.

    KAR YAĞIŞI VE TRAFİK SEBEBİYLE HASTAYA ULAŞILAMADI

    Fenalaşan vatandaşa sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik nedeniyle ulaşamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Arnavutköy'de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti VİDEO

    Arnavutköy de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti #1

    Arnavutköy de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti #2

    Arnavutköy de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti #3

    Arnavutköy de yolda kalan diyaliz hastası hayatını kaybetti #4


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