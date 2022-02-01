İSKİ’nin su altı kanalizasyon çalışması nedeniyle yaptığı kazı çalışmasının ardından yolun adeta çamur havuzuna dönüşmesi, vatandaşların çilesi haline geldi.

İstanbul Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde Hacımaşlı Caddesi üzerinde İSKİ, su altı kanalizasyon çalışması için kazı yaptı.

Yapılan kazı çalışmasının ardından cadde adeta kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların çamur içinden yürüdüğü araçların geçişte zorlandığı cadde, drone ile havadan görüntülendi.

ARAÇLAR CADDEYİ KULLANAMIYOR

Caddede yapılan çalışma sonrasında bozulan yol nedeni ile İETT araçlarının da caddeyi kullanmadığı öğrenildi.

"ÇOLUK ÇOCUK GEÇEMİYOR"

Mahallede yaşayan İbrahim Özkan, “Burada evler var çoluk çocuk geçemiyor, yapacağız diyorlar. Ama galiba bir şirkete vermişler onlar da bırakmış. Rezalet durumda burası bu üst taraf mahalle insanlar geçemiyor. Hadi biz çalışanız çizme ile geçiyoruz, ama çoluk çocuğu ile aracı ile geçen var kimse geçemiyor buradan su kanalı geçmiş galiba." dedi.

Arnavutköy'de yollar, çamur havuzuna döndü VİDEO

