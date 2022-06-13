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    Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü

    Karı-koca arasındaki tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavga dönüştü. Polislerin güçlükle ayırdığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 13.06.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:45
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    Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü

    İstanbul Arnavutköy'de kavgaya karışan aileler birbirine girdi.

    DHA'nın haberine göre; Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma, kavgaya dönüştü.

    Polis müdahale etti

    Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti. Polisin, kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi.

    İfadeleri alınacak

    Kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü ViDEO

    Arnavutköy deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü #1


    Arnavutköy deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü #2

    Arnavutköy deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü #3

    Arnavutköy deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü #4

    Arnavutköy deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü #5


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