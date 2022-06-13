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Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Karı-koca arasındaki tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavga dönüştü. Polislerin güçlükle ayırdığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.