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- Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Karı-koca arasındaki tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavga dönüştü. Polislerin güçlükle ayırdığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 13.06.2022 - 14:47
- Güncelleme : 13.06.2022 - 15:45
İstanbul Arnavutköy'de kavgaya karışan aileler birbirine girdi.
DHA'nın haberine göre; Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Her iki tarafın ailesi de dahil olunca tartışma, kavgaya dönüştü.
Polis müdahale etti
Tekme, yumruk ve sopalarla saldıran taraflara, polis müdahale etti. Polisin, kavgayı ayırmakta zorluk çektiği gözlendi.
İfadeleri alınacak
Kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Arnavutköy'deki aile kavgasında ortalık savaş alanına döndü ViDEO