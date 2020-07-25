Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı

3 kişinin yaralandığı patlama anı kameraya yansırken, polis soruşturma başlattı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyede patlama oldu.

Havalandırma sistemi motorundaki patlamanın nedeni bilinmezken, içeride bulunan işçiler büyük panik yaşadı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler de yardıma koşuyor.

Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada İZLE

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan 7 işçiden, Suphi Çelik ve Mahsun Dursun hafif yaralanırken; Nurkan Bingöl ağır yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.