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    Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı

    3 kişinin yaralandığı patlama anı kameraya yansırken, polis soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 12:49
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    Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki çatal kaşık parlatma işlemi yapılan atölyede patlama oldu.

    Havalandırma sistemi motorundaki patlamanın nedeni bilinmezken, içeride bulunan işçiler büyük panik yaşadı.

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Bu arada patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla dumanların yükseldiği iş yerindeki çalışanların kendilerini dışarıya attığı görülüyor. Bu sırada çevredekiler de yardıma koşuyor.

    Arnavutköy'de iş yerinde patlama kamerada İZLE

    BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan 7 işçiden, Suphi Çelik ve Mahsun Dursun hafif yaralanırken; Nurkan Bingöl ağır yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı #1

    Polis patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

    Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı #2

    Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı #3

    Arnavutköy’deki atölyenin havalandırması patladı #4

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