Arnavutköy'deki çifte cinayet davasında mütalaa

Boşanmak isteyen eşini ormanda, ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı da evinde öldüren Ersin Yılmaz'ın yargılandığı davanın mütalaasında, "Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı" belirtildi.

İstanbul'da 2020 yılının Ekim ayında çifte cinayet yaşanmıştı.

Ersin Yılmaz, Arnavutköy ilçesindeki ormanlık alanda kendisinden boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı, ardından ise eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Emre Erdoğan'ı yaşadığı eve giderek öldürmüştü.

Cinayetlerin ardından tutuklanan Ersin Yılmaz'ın hakkında, hazırlanan iddianame ile “tasarlayarak eşini öldürmek” ve “tasarlayarak kasten adam öldürmek” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 14 yıl hapis cezası istendi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Yılmaz getirildi. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 24 Eylül 2020 tarihinde Emre Erdoğan'ın ikametinin dış kapı kısmında, aynı gün Elif Yılmaz'ın da Arnavutköy Domuz Deresi mevkiinde asfaltın ağaçlar sebebiyle görülmediği bir alanda silahla vurularak öldürüldüğünü belirtti. Maktül Emre Erdoğan'ın ikametinin çevresindeki kamera kayıtlarının incelendiği, inceleme sonucunda aracıyla gelen sanık Ersin Yılmaz'ın ikamete girdiği, 5 dakika sonra aracına koştuğu ve binerek uzaklaştığı, sanığın Sultangazi'de yakalandığı anlatıldı.

EŞİNİN KORUMA KARARI BULUNUYORDU

Mütalaada, maktül Elif Yılmaz'ın kardeşlerinin tanık olarak ifadelerinde, sanıkla aralarında 4-5 ay önce geçimsizlik yaşandığını, sanığın kötü davranması üzerine bir süre kendi yanlarında kaldığını, sanığın özür dilemesi ve araya akrabaların girmesi üzerine sanıkla barıştırıldığını söyledikleri ifade edildi. Ayrıca sanığın Elif Yılmaz'a karşı önceki eylemi dolayısıyla mahkumiyetine karar verildiği, 18 Haziran 2020'de Elif Yılmaz için koruma tedbiri kararı da verildiği mütalaada yer aldı. Diğer maktül Emre Erdoğan'ın eşinin de mahkemede dinlendiği ve Elif Yılmaz ile yakınlık iddiasını yalanladığı belirtildi. Elif Yılmaz'ın vücudunda 10 mermi çekirdeği, Emre Erdoğan'ın vücudunda ise 4 mermi çekirdeği saptandığı kaydedildi.

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TASARLAMANIN KOŞULLARI OLUŞMADI

"Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığı" vurgulanan mütalaada, "sanığın sebatla, koşulsuz olarak karar verdiği, belirli bir kurgu içerisinde hareket ettiği veya suç planından sonra ruhi sükunete rağmen kararından vazgeçmeyip eylemlerine devam ettiğinin net olarak ispatlanamadığı" belirtildi.

Sanığın, öldürdüğü Elif Yılmaz'ın ölümünden önce videosunu çekip akrabasına göndermesinin de tek başına tasarlamanın şartlarının oluşturmadığı, sanığın ayrıca maktüleye eli yaralıyken zorla sözler söylettirdiği video boyunca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işlediği belirtildi. Sanığın Elif Yılmaz'a yönelik öldürme eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Yılmaz'ın, Emre Erdoğan'a yönelik öldürme eylemi nedeniyle de müebbet hapsi talep edildi.

YİNE SAVUNMA YAPMADI

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ersin Yılmaz, "Susma hakkımı kullanıyorum" dedi. Sanık avukatları da savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Sanık Yılmaz ilk duruşmada da savunma yapmamıştı.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: EYLEM TASARLANARAK İŞLENDİ

Öldürülen Elif Yılmaz'ın ailesinin avukatı Nilda Baltalı, eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatinde olduklarını ve tanık dinlenmesini istediklerini belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanık dinlenmesi talebini reddetti. Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.