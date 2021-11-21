Arnavutköy’deki cinayetin zanlıları tutuklandı

Boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu’nun katil zanlıları yakalandı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda yalnız yaşayan 38 yaşındaki Semih Kuyumcu, evde boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin yakalama çalışmaları başlatmıştı.

AYNI SEMTTE YAKALANDILAR

Katil zanlılarının peşine düşen polis ekipleri, adım adım takip ettikleri katillerin izini yine Arnavutköy'deki bir evde buldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla İslambey Mahallesi Berkant Sokak'taki saklandıkları evde yakalanan Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 PAKİSTANLI SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyon yapılan evdeki 10 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından cinayetin şüphelisi olan 3 kişinin kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy’deki cinayetin zanlıları ViDEO

