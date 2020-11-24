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Arnavutköy'deki evden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Arnavutköy'deki evden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Şüpheli bir şahsa yapılan takibin ardından, polis ekiplerinin ev adresine düzenlediği operasyonda 1,5 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.