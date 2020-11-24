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- Arnavutköy'deki evden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Arnavutköy'deki evden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüpheli bir şahsa yapılan takibin ardından, polis ekiplerinin ev adresine düzenlediği operasyonda 1,5 kilo uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
- İHA
- 24.11.2020 - 08:42
- Güncelleme : 24.11.2020 - 08:44
İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarının halkı zehirlemesine müsaade etmiyor.
Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alınan Ö.B. isimli şahsın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenlendi.
1,5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
Düzenlenen operasyonda ev içerisinde arama yapan ekipler evin farklı bölgelerine saklanmış şekilde 1 buçuk kilo narkotik madde, 1 adet ruhsatsız silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Arnavutköy'deki evden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı ViDEO