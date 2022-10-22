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    Arnavutköy’deki İETT otobüsünde bir kadın erkeklerle tartıştı

    İETT otobüsünde bir kadın ile erkek yolcular arasında henüz nedeni belli olmayan bir tartışma yaşandı. Kadının yolculara hakaretler savurduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 22.10.2022 - 10:21
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    Arnavutköy’deki İETT otobüsünde bir kadın erkeklerle tartıştı

    İstanbul’da Arnavutköy-Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile erkek yolcular arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmanın sebebi belli olmazken, taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Hem hakaret hem tehdit

    Görüntülerde kadının, erkek yolculara “lan” diye bağırdığı, kendisine söylenen “salak” ve “manyak” gibi hakaretleri aynen tekrar ederek, iade ettiği görüldü.

    Kadının yolcuları “siz hangi durakta inecekseniz ben de orada ineceğim” diyerek tehdit ettiği anlar da dikkat çekti.

    Arnavutköy'de İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma VİDEO

    Arnavutköy’deki İETT otobüsünde bir kadın erkeklerle tartıştı #1


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