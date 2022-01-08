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    Arnavutköy'deki kavgada, birbirlerine mangallarla saldırdılar

    Çıkan kavgada tekme ve tokatlarla birbirine saldıran taraflar, hızlarını alamayarak bir dükkanın önünde bulunan mangalları karşılıklı fırlattı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 18:02
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    Arnavutköy'deki kavgada, birbirlerine mangallarla saldırdılar

    Dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde 2 grup arasında sözlü tartışma başladı.

    Tartışmada bir kişinin küfür etmesiyle kısa sürede tekme-tokatlı kavgaya dönüştü.

    BİRBİRLERİNE MANGAL FIRLATTILAR

    Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şahsılar, daha sonra bir işletmenin önünde bulunan mangalları birbirine fırlattı.

    POLİS, GÜÇLÜKLE BİTİRDİ

    Cep telefonu kameralarına yansıyan kavgayı çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen polisler güçlükle sonlandırıldı.

    Arnavutköy'deki kavgada, birbirlerine mangallarla saldırdılar VİDEO


    Arnavutköy deki kavgada, birbirlerine mangallarla saldırdılar #1


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