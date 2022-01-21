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    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü

    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü

    Refüjü aşıp karşı şeride geçen Mesher M. idaresindeki otomobil ile Erdem Aslan’ın kullandığı otomobil feci şekilde çarpıştı. Aslan, hurdaya dönen araçtan sağ çıkamadı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:23
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    İstanbul’da, saat 08.20 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında 2 otomobil çarpıştı.

    İddiaya göre otomobil sürücüsü Mesher M., Hadımköy istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

    Meshe M. idaresindeki otomobil, o sırada Sultangazi istikametinde seyir halinde olan Erdem Aslan idaresindeki otomobille çarpıştı. Erdem Aslan, hurdaya dönen otomobilin içinden sağ çıkamadı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Aslan ile aynı otomobil içinde bulunan Ü.E., M.D. ile kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü #1

    TRAFİK OLUŞTU

    Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye yüklenirken, bölgede de trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin bulundukları yerden alınmasıyla yol açıldı.

    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü #2

    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü #3

    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü #4

    Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü #5


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