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- Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü
Arnavutköy’deki kazada otomobil hurdaya döndü, sürücüsü öldü
- DHA
- 21.01.2022 - 11:05
- Güncelleme : 21.01.2022 - 11:23
İstanbul’da, saat 08.20 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Çevreyolu Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısında 2 otomobil çarpıştı.
İddiaya göre otomobil sürücüsü Mesher M., Hadımköy istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Meshe M. idaresindeki otomobil, o sırada Sultangazi istikametinde seyir halinde olan Erdem Aslan idaresindeki otomobille çarpıştı. Erdem Aslan, hurdaya dönen otomobilin içinden sağ çıkamadı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Aslan ile aynı otomobil içinde bulunan Ü.E., M.D. ile kazaya karışan diğer otomobil sürücüsü Mesher M. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK OLUŞTU
Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobiller çekiciye yüklenirken, bölgede de trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin bulundukları yerden alınmasıyla yol açıldı.