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- Arnavutköy'deki makasçı taksiciye 2 bin lira ceza
Arnavutköy'deki makasçı taksiciye 2 bin lira ceza
Yolda makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan taksi şoförü yakalandı.
- DHA
- 10.01.2022 - 12:08
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Eski Edirne Asfaltı üzerinde 9 Ocak günü makas atarak ilerleyen taksici, trafikte tehlikeleri anlara sebep oldu.
Sorumsuz taksicinin o anları ise diğer sürücüler tarafındna görüntülendi.
Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı.
2 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliğince taksi şoförünün Bilal K. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şoföre, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" suçundan bin 823, "Önünde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" suçundan 196, toplamda 2 bin 19 lira para cezası kesildi.