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Arnavutköy'deki makasçı taksiciye 2 bin lira ceza

Arnavutköy'deki makasçı taksiciye 2 bin lira ceza

Yolda makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan taksi şoförü yakalandı.