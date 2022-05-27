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Arnavutköy'deki okul çatısında tehlikeli tadilat
Okulun çatısına güneş paneli döşemek için çalışma başlatan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadı. Bu esnada bahçede oynayan öğrenciler tehlikeye girerken, o anlar kameraya yansıdı.
- 27.05.2022 - 14:42
Arnavutköy İlkokulu'nun çatısında başlatılan tadilat yürekleri ağıza getirdi.
Okul çatısına güneş paneli döşeyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaya başladı.
Öğrenciler tehlikeye atıldı
Bu esnada aşağıda fazla sayıda öğrenci bulunması ise feci kazaya davetiye çıkardı.
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre tehlikeli tadilat çalışmadı dron ile havadan da görüntülendi.
Görüntülerde yüzlerce öğrencinin çalışma esnasında okul bahçesinde oyun oynadığı ve işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığı da görüldü.