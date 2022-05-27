Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy'deki okul çatısında tehlikeli tadilat

Arnavutköy'deki okul çatısında tehlikeli tadilat

Okulun çatısına güneş paneli döşemek için çalışma başlatan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadı. Bu esnada bahçede oynayan öğrenciler tehlikeye girerken, o anlar kameraya yansıdı.