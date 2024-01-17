İHA

İstanbul Arnavutköy'de akılalmaz bir olay yaşandı.

Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 kişiden biri, iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü.

Şahıslar bellerinde bulunan silahlara davranarak ateş etmeye başladı. Park içerisinde silah sesleri yankılanırken, saldırıya uğrayan 2 kişi ise kaçmaya başladı.

Çocuklu aileler panik yaşadı

O esnada parkta oynayan onlarca çocuk ve aileleri de panik ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Çevredeki kimseye aldırış etmeyen 2 silahlı saldırgan kurşun sıkmayı sürdürdü. Saldırgan, kız kardeşinin sevgilisini vurdu.

Yaşanan korku dolu anlar sonrasında polis ekipleri çalışma yaparak 2 saldırganı gözaltına aldı.

Saldırganlardan biri tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1’i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı. Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)