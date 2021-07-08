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    Arnavutköy'deki parkta ölen Görkem için 6 yıl hapis isteniyor

    İkiz kardeşiyle oyun oynarken üzerine aydınlatma direği düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Görkem için 6 yapıl hapis talep edildi. Olayın sorumlusu olarak, eski Park ve Bahçeler Müdürü gösterildi.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 10:30
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    Arnavutköy'deki parkta ölen Görkem için 6 yıl hapis isteniyor

    İstanbul Arnavutköy'de 10 yaşındaki Görkem Küçük, Eylül 2020'de çocuk parkında ikiz kardeşiyle oyun oynamaya çıktı.

    Kardeşiyle oyun oynadığı sırada küçük çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü.

    10 yaşındaki Görkem Yağız Küçük hayatını kaybetti.

    BELEDİYENİN İHMALİ GÖRÜLDÜ

    Açılan soruşturmada yetkililerin ihmali olup olmadığı araştırıldı. 10 ay sonra hazırlanan iddianamede, eski Park ve Bahçeler Müdürü G.K'ya taksirle adam öldürme suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Arnavutköy deki parkta ölen Görkem için 6 yıl hapis isteniyor #1

    DİREĞİN RÜZGARA MARUZ KALDIĞI BELİRLENDİ

    İddianamaye giren bilirkişi raporunda, direğin direkt olarak rüzgara maruz kaldığı belirtildi.

    Arnavutköy deki parkta ölen Görkem için 6 yıl hapis isteniyor #2

    DENETİM EKSİKLİKLERİ ÇIKTI

    Direğin üstüne yerleştirilen güneş panellerinin ağırlık yaptığı, rüzgar kuvvetinin hesaba katılmadığı vurgulandı.

    Raporda aydınlatma direğinin denetimlerinde de eksiklikler olduğu yer aldı.

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