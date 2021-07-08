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Arnavutköy'deki parkta ölen Görkem için 6 yıl hapis isteniyor

Arnavutköy'deki parkta ölen Görkem için 6 yıl hapis isteniyor

İkiz kardeşiyle oyun oynarken üzerine aydınlatma direği düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Görkem için 6 yapıl hapis talep edildi. Olayın sorumlusu olarak, eski Park ve Bahçeler Müdürü gösterildi.