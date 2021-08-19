Arnavutköy'deki parkta, yeni doğan bebek bulundu

Gelen sesleri takip edince çalıların arasında çantaya koyulmuş bir bebek olduğunu fark eden vatandaş, polis ekiplerine haber verdi. Bebek, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Bugün saat 16.30 sularında İstanbul Arnavutköy Şehir Parkı'ndan geçen bir vatandaş, çimlerin arasından ses duydu.

Parkta dinlendiği sırada duyduğu sesi takip eden Cengiz isimli vatandaş, ağaçlık alana girdi.

Vatandaş, gittiği yerde çantaya koyulmuş bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

"YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEK GÖRDÜM, ÜZERİNDE LEKELER VARDI"

Yeni doğmuş bebeği bulan Cengiz ilk o anlar ile ilgili, “Ben hastaneden geldim ve yorgundum buradaki alana uzanayım dedim. 10 bilemedin 15 dakika geçti, buralardan ses duymaya başladım. Kalktım baktım çalı diplerine falan baktım iyice yaklaşınca sesin çantadan geldiğini fark ettim. Çantayı açıp baktığımda içerisinde yeni doğmuş bir bebek gördüm. Üzerinde lekeler vardı motorlu güvenlikler geziyordu. Onlara haber verdim hemen gelip bebeği çıkardılar, polise ve ambulansa haber verdiler.

"BİR ECZANEYE AİT İLAÇ POŞETİ VARDI ÜZERİNDE"

Ambulans gelip bebeği hastaneye götürdü sağlık kontrolleri yapılması açısından, sonra polisler geldi. Bebek kundağa sarılıydı bu peçete o kundaktan düştü hatta. Bir eczaneye ait ilaç poşeti de vardı üzerinde. Poşetin içerisinde ne olduğunu göremedim. Polis ekipleri burada çalışma yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Parkta bulunan bebeği oraya kimin bıraktığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, parkta ve civarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Henüz bebeği kimin bıraktığı belli olmazken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



