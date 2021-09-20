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    Arnavutköy'deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı

    Husumetli şahıslar arasında 14 Eylül günün çıkan silahlı kavgada, Tahir Alkan isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltında alındı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 08:50
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    Arnavutköy'deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, 14 Eylül günü akşam saatlerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Çıkan olayda Tahir Alkan hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı.

    2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Ö.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Arnavutköy'deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı VİDEO

    SAKLANDIKLARI REZİDANSTA YAKALANDILAR

    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, olayla ilgili 2 kişiyi daha Esenyurt'ta saklandıkları rezidansta yakalandı.

    M. E ve S. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Arnavutköy deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı #1

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