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- Arnavutköy'deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı
Arnavutköy'deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı
Husumetli şahıslar arasında 14 Eylül günün çıkan silahlı kavgada, Tahir Alkan isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi daha gözaltında alındı.
- DHA
- 20.09.2021 - 08:47
- Güncelleme : 20.09.2021 - 08:50
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, 14 Eylül günü akşam saatlerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan olayda Tahir Alkan hayatını kaybederken, 3 kişi gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ö.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arnavutköy'deki silahlı saldırıda, 2 kişi daha gözaltına alındı VİDEO
SAKLANDIKLARI REZİDANSTA YAKALANDILAR
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, olayla ilgili 2 kişiyi daha Esenyurt'ta saklandıkları rezidansta yakalandı.
M. E ve S. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.