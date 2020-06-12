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    Artvin yolculuğu kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

    Bursa'dan Artvin'e gitmek üzere yola çıkan aile, Sivas'ta trafik kazası geçirdi. 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 12.06.2020 - 11:27
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    Artvin yolculuğu kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

    Özcan Gün (59) yönetiminde olan 34 BTU 582 plakalı otomobil, Artvin istikametinde yol alırken Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyü yakınlarında yoldan çıkarak menfeze çarptı.

    Meydana gelen kazada araçta bulunan Perihan Gün (59) ve Sefine Yasal (86) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Özcan Gün ile Kurtuluş Yasal (38) yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

    Yaralılar Zara Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenler Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa’dan Artvin’e gidiyorlardı; 2 ölü, 2 yaralı -1

    Bursa’dan Artvin’e gidiyorlardı; 2 ölü, 2 yaralı -2

    Bursa’dan Artvin’e gidiyorlardı; 2 ölü, 2 yaralı -3

    Bursa’dan Artvin’e gidiyorlardı; 2 ölü, 2 yaralı -4

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