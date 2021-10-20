Artvin Yusufeli'de AFAD konutları yükseliyor

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen köyde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgede 42 konut inşa edilirken, 64 ahır ve samanlığın yapımı da sürüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

17 Mart tarihinde 170 haneli Dereiçi köyünde yaşanan felakette 42 ev, 64 ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelmişti.

Rüzgarın şiddeti ile kısa sürede yayılan alevlerin ardından oluşan hasarla, köy afet bölgesi ilan edildi.

AFAD KONUTLARI İNŞA EDİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yanan alanlar, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

Evi yanan ve zarar gören vatandaşlara yangının hemen ardından eşya, kira ve nakit yardımı yapılırken, yanan evlerin yerine ise AFAD konutları inşa ediliyor.





42 KONUT İNŞA EDİLDİ

Bölgede 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa edilirken, evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlık yapımı sürüyor.

"BÜTÜN TEREDDÜTLERİMİZİ DEVLETİMİZ GİDERDİ"

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüz çok büyük bir yangın afeti yaşadı. Çok büyük tereddüt içindeydik fakat bugün gördük ki bütün tereddütlerimizi devletimiz giderdi. 6 aylık süre zarfında, arazi şartları gereği çok büyük kazı işlemi oldu. Kaba inşaat bitmek üzere, daha sonra iç dizayna geçilecek. 7 blok, 42 konut yapılıyor, 64 adet de çift kat olmak üzere, ahır ve samanlık yapılıyor. 96 metrekare olan evler, köy yaşamına uygun aynı zamanda modern donanıma sahip.” dedi.





"EVİ YANAN BİR KEZ YANDI BEN 42 KEZ"

Duman, yangının çıktığı o günü unutmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Ömrüm boyunca o günü hiç unutmayacağım. Köyde evi yanan bir kez yandı ben 42 kez. Kendi acımı unuttum, vatandaşların yardımına koştum. O günü unutmamız mümkün değil. İnşallah yangını yıl dönümü öncesi hak sahipleri evlerine yerleşecekler.” şeklinde konuştu.

"3 EVİM YANDI"

Köy sakinlerinden Mevlüt Coşan ise yetkililere teşekkür ederek, “Yangın anında köy bakkalında otuyordum haber geldi çıktık ki her yer yanmış sadece itfaiyeyi beklemekle yetindik. Benim çocuklarımla birlikte 3 evim yandı, şimdi yerine yeni 3 ev yapılıyor emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kulandı.



